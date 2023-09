Ordine d’arrivo Vuelta a España 2023 | tappa di oggi | Alberto Dainese batte Filippo Ganna | quarto Davide Cimolai

(Di venerdì 15 settembre 2023) Partenza da La Bañeza, arrivo ad Íscar dopo 177.5 km: la diciannovesimadella, riservata alle ruote veloci del gruppo, viene vinta dall’azzurro, alfiere della Team DSM – Firmenich, che regola il plotone in volata. Il leader della classifica generale resta il ciclista statunitense Sepp Kuss, della Jumbo-Visma, che si conferma al primo posto in classifica generale con 17? di vantaggio sul compagno di squadra danese Jonas Vingegaard, secondo. Resta invariata la classifica generale e dunque la terza piazza è per un altro corridore della Jumbo-Visma, lo sloveno Primoz Roglic, a 1’08” dalla vetta. Di seguito l’completo della frazione odierna della...

