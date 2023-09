(Di venerdì 15 settembre 2023) Nelle scorse ore la divisione indiana diha pubblicato un'immagine su X, confermando chePad Go è in arrivo L'articolo proviene da TuttoAndroid.

La società, nota per i suoi smartphone di alta qualità, staespandendo le sue orizzonti nel mercato dei tablet, con il lancio del nuovoPad Go . Previsto per un debutto sul mercato nel ...Dopo l'evento di luglio, in cui l'azienda ha presentato al mondo ilNord 3 e il Nord CE 3 Lite, le attenzioni sembranospostarsi sul mercato dei tablet. Un recente articolo di Android ...Altri giganti comee Nubia sembrano pronti a raccogliere la sfida e potrebbero persino ...7 GHz, gli utenti potranno aspettarsi un'esperienza d'uso fluida e reattiva come mai prima d'. Nel ...Anche il logo Hasselblad è stato spostato,si trova sul lato sinistro delle fotocamere invece ... A quanto pare gli ultimi render si basano su foto dell'unità di pre - produzione del12. ...

Ora OnePlus Pad Go ha un presunto design e un periodo di lancio TuttoAndroid.net

Ecco come sarà il OnePlus Pad Go: il nuovo tablet dell'azienda con display 2K e supporto Dolby Atmos gagadget.com

OnePlus Pad Go sarà basato su OxygenOS 13 e Android 13, ma per ora le specifiche trapelate si esauriscono, perciò rimane il dubbio su quale sarà il chipset adoperato per alimentarlo. Tuttavia, ...conoscete qualche sistema per ripristinare i collegamenti al pc senza che riformatti il mio oneplusOnePlus Pad Go sarà il nuovo tablet di OnePlus e potrebbe debuttare presto assieme alla prossima generazione di flagship dell'azienda.