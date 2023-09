Opere pubbliche | il Sindaco di Fondi chiarisce | “Nessun definanziamento”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 settembre 2023)da parte del Governo ma la proposta di una diversa fonte di finanziamento per una serie di interventi, tra cui anche quelli della Città di, che invece di essere realizzati con le risorse del Pnrr saranno possibili grazie aidi coesione. Il Governo, infatti, non ha assolutamente modificato il Decreto Mef del 6 agosto 2021 e s.m.i. con il quale sono state assegnate le risorse del Pnrr e quindi tutti gli interventi e le risorse sono attualmente confermati. Si tratta invece di una scelta oculata e lungimirante del governo Meloni, nell’ambito della negoziazione in corso con la Commissione europea per la rimodulazione del Pnrr, per non perdere risorse importanti a causa dei rigidi regolamenti di rendicontazione imposti dal Pnrr con scadenza 2026?. È quanto ...