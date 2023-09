Open Arms | De Falco | ' Trenta mi disse che posizione Salvini avrebbe danneggiato il M5S' **

(Di venerdì 15 settembre 2023) Palermo, 15 set. (Adnkronos) - "Nell'agosto del 2019, quando chiesi all'ex ministra alla Difesa Elisabettadi non firmare un nuovo decreto di interdizione per la nave Openche voleva Matteo, lei miche questadicontribuito ad esaltarne la figure e a raccoglierne ulteriori consensi emesso in difficoltà il M5S, ma mi aveva detto che nonfirmato il decreto". Lo ha detto l'ex senatore M5S Gregorio Dedeponendo al processo Openche vede imputato il ministro Matteoper sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. "Si paventava la possibilità di tornare di nuovo alle urne - prosegue l'ex senatore ...

... in occasione della prima festa della Lega sull'isola (oggi a Palermo per un'altra udienza del processo) - È qualcosa di organizzato i cui proventi economici finiscono alla mala vita per ...Le grandi navi, con una capacità di carico superiore alle 200 persone a bordo, sono nove: Ocean Viking,1,, Sea - Watch 5, Life Support, Geo Barents, Sea - Eye 4, Humanity I, ...Ha detto il leader della Lega Salvini, che domani sarà a Caltanissetta per celebrare la prima festa della Lega in Sicilia, per recarsi poi a Palermo nell'aula bunker per il processoe sul ...Salvini, che giovedì sarà a Caltanissetta per celebrare la prima festa della Lega in Sicilia, sottolinea che andrà anche a Palermo nell'aula bunker per il processoe ribadisce: "ho fatto ...

Open Arms, falsa partenza. La nave tocca la banchina - Open Arms, falsa partenza. La nave tocca la banchina LA NAZIONE

Open Arms, oggi udienza a Palermo per Matteo Salvini LAPRESSE

E’ iniziata l’udienza del processo Open Arms che si celebra nell’aula Bunker del carcere Ucciardone di Palermo e che vede imputato l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per sequestro di persona e ...Era tutto pronto per il ritorno in mare aperto e alle missioni della Ong. L’imbarcazione ha urtato lo scalo durante una manovra: saluti rinviati.La nave potrà riprendere i soccorsi in mare: dalle prossime ore il via libera. Dopo la tappa in Sicilia per i rifornimenti nuovi salvataggi nel Mediterraneo.