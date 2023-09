Open Arms | De Falco inchioda Conte | “Era d’accordo con Salvini” Scalda i muscoli Richard Gere

(Di venerdì 15 settembre 2023) Nuova udienza nell’aula bunker di Palermo del processo, che vede indagato l’ex ministro dell’Interno Matteoper sequestro di persona. Il vicepremier è arrivato nel capoluogo siciliano accompagnato dalla sua legale, Giulia Bongiorno e non si è fermato con i giornalisti. Ad accoglierlo uno striscione con la scritta: “Unico a fermare i clandestini, giù le mani da’., la deposizione di DeRiflettori puntati su Gregorio De, ex senatore 5Stelle oggi tornato a fare il comandante delle Capitanerie di porto. Nella sua lunga deposizione ha ribadito che tutto il governo all’epoca dei fatti (agosto 2019) eracon la linea dura dei porti chiusi del leader leghista. “Il M5s non voleva essere ...

E' atteso per la prossima udienza del processo Open Arms che vede alla sbarra il vicepremier Matteo Salvini, prevista per il 6 ottobre, la deposizione dell'attore Richard Gere. A chiedere la sua presenza in aula è stato all'inizio del processo l'...

E' atteso per la prossima udienza del processo Open Arms che vede alla sbarra il vicepremier Matteo Salvini, prevista per il 6 ottobre, la deposizione dell'attore Richard Gere.