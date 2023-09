”One Piece” | la serie Netflix rinnovata ufficialmente per la seconda stagione | l’annuncio

(Di venerdì 15 settembre 2023)rinnova ladi ONE! Il fenomeno culturale accolto in tutto il mondo, continuerà a navigare l’alto mare dell’avventura alla ricerca del tesoro. One, laè statadaper unaIl creatore e illustratore di ONE, Eiichiro Oda, ha oggi confermato la notizia in un video speciale. L’adattamento live action tornerà con nuove avventure dal vasto universo di ONE. Il numero degli episodi e i dettagli della storia saranno rilasciati in un secondo momento. Eiichiro Oda, il creatore, illustratore e produttore esecutivo di ONE: “Alla Flotta di Cappello di Paglia: cosa ne ...

L'adattamento live - action disu Netflix sta ottenendo un successo superiore a ogni aspettativa, perciò non sorprende che il servizio di streaming intenda mantenere il trend positivo raggiunto dalla prima stagione. con l'...Netflix annuncia la seconda stagione di. Il creatore e illustratore di, Eiichiro Oda, ha oggi confermato la notizia.Il recente successo mondiale di Barbie sta incontrando un altro recente successo del mondo dello streaming, ovvero quello della prima stagione del remake in live - action dida poco approdato su Netflix. Un fan, infatti, ha immaginato il Ken di Ryan Gosling nei panni di Doflamingo , uno dei personaggi che appariranno in futuro nella serie. " Abbiamo bisogno di ...Netflix ha rinnovatoper una stagione 2 , e insieme all'annuncio ufficiale la piattaforma di streaming on demand ha diffuso in queste ore anche la lettera firmata da Eiichiro Oda , creatore del manga e dell'...

One Piece, la serie Netflix rinnovata ufficialmente per una seconda stagione Multiplayer.it

One Piece è stato rinnovato da Netflix per una seconda stagione WIRED Italia

La voce circolava già da qualche giorno ma adesso abbiamo anche l'ufficialità: la serie live action di One Piece è stata rinnovata per una seconda stagione. La notizia, molto attesa da chi ha ...Un successo sui social media con più di 4 miliardi di ricerche per #onepiecenetflix solo su Tik Tok, ONE PIECE continua a generare conversazione e ad essere un trend globale su tutte le piattaforme ...Nella serata di ieri Netflix ha rinnovato One Piece per una stagione 2, e per l’occasione lo showrunner Steven Maeda ha svelato alcuni dettagli sullo show. LEGGI: One Piece rinnovato: Oda annuncia la ...