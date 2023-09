Nuove Censure al Grande Fratello | Gieffini Nei Guai!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 15 settembre 2023) La nuova versione delpoliticamente corretto sta mettendo a dura prova i. Non c’è giorno nel quale richiami, segnalazioni epiovano come non ci fosse un domani. L’ultima è avvenuta poche ore fa, quando due concorrenti si sono lasciati andare ad espressioni che non sono piaciute alla produzione. Ecco cosa è successo nella casa del! #gf ##reality La rigorosa politica anti-trash impostata da Pier Silvio Berlusconi per il, che prende di mira le parolacce e le espressioni volgari, mette a dura prova i concorrenti. L’introduzione di figure non celebri insieme ai VIP nella famosa Casa di Cinecittà aveva lo scopo di portare un tocco di spontaneità ...