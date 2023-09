Nuova Zelanda-Namibia oggi in tv | Mondiali rugby 2023 | orario | programma | canale | streaming | formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) Si disputa questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00, il secondo match del lungo weekend dellaWorld Cup. E a Tolosa scenderanno in campo lae la, entrambe uscite sconfitte all’esordio. Le due squadre sono inserite nello stesso girone dell’Italia. E se laera sfavorita contro l’Italia, ha fatto male agli All Blacks il brutto ko subito contro la Francia. Per i tuttineri si tratta della prima sconfitta nella propria storia durante la fase a gironi di una Coppa del Mondo e ha potenzialmente già compromesso la possibilità di chiudere al primo posto il girone. Battere con un margine netto laè l’unica opzione per laper rialzare la testa in vista del match contro l’Italia ...