Nuoto | Peaty | “Più mi avvicino alle Olimpiadi più acquisisco sicurezze”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Più mial ring, più divento sicuro. Una volta sul ring sono un dio. Più mi, più devo diventare un dio”. Adampensadi Parigi 2024 e cita Mike Tyson. Il campione inglese ha parlato in un’intervista esclusiva a The Independent del tema della sofferenza e del sacrificio “brutale” per arrivare a vincere.detiene il record del mondo dei 50 e 100 metri rana, e ha vinto 32 titoli tra, Mondiali, Europei e Commonwealth. “La gente non vuole sentire l’onestà di un atleta. Vincere e il benessere mentale sono incredibilmente difficili da realizzare allo stesso tempo. Dobbiamo sacrificare molto, ma sempre più in mondo rifiutiamo il sacrificio, vogliamo solo il risultato. Questo è il modo in cui vedo il mondo, è solo la mia ...

Il campione dela The Independent: 'Oggi il mondo rifiuta il sacrificio, ma senza durezza non avrei vinto niente' Roma 24/06/2023 - torneo Settecolli / foto Image Sport nella foto: Adam'C'è una linea ...Sempre, ma due anni dopo: luglio 2019, mondiali a Gwangju, primato stabilito a 56"88. Qin ... Una leggenda delcome Ryan Lochte continua a vedere il proprio nome accanto a un primato ...Fino a quando, a 10 anni, non è arrivata l'ora di prendere una decisione: ilrichiedeva ... Adamgiù dal trono . Il brillantino all'incisivo . Cosa pretendere da se stessi. Nicoló è un ...... senza pagare gli stipendi dell'ultima stagione, e con lui è sparita anche l'idea delmoderno"... Da Adamè arrivata invece un po' l'ispirazione per la seconda parte della mia carriera. Ho ...

Coas in Inghilterra per una lite scoppiata nel centro federale di Loughborough: prima una battuta poi i colpi proibiti ...Il più forte ranista di sempre, Adam Peaty, coinvolto in una rissa con il collega Luke Greenbank che ora sta con Anna Hopkin, l'ex fidanzata di Peaty, due volte oro olimpico, poi caduto in depressione ...