Nuoto | operazione d’urgenza per Ariarne Titmus | asportati due tumori all’australiana

(Di venerdì 15 settembre 2023) Momenti d’ansia nel mondo del, fenomenale ai Mondiali di Fukuoka con due ori, un argento ed un bronzo, è stata operataper l’asportazione di duealle ovaie. A comunicarlo è stata proprio l’australiana in un post sui social nel quale conferma che la situazione ora è sotto controllo. Le sue parole: “Per un po’ di tempo ho dovuto gestire un infortunio all’anca e tre settimane fa ho fatto una risonanza magnetica per capire esattamente cosa stesse succedendo. Sicuramente c’era un piccolo problema all’anca che è completamente gestibile. Tuttavia, i medici hanno scoperto qualcos’altro che ha fatto sembrare tutto il resto irrilevante. È stata trovata una grossa escrescenza sulla mia ovaia destra. Chi mi conosce sa che rinuncerei a qualsiasi cosa pur di diventare madre, è ...

