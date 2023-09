“None of Your Business” | il pop ha una nuova stella | l' italiana Matilde G La scena musicale internazionale ha una nuova regina in rampa di lancio

None of Your Concern è un singolo della cantante statunitense Jhené Aiko pubblicato il 15 novembre 2019 come secondo singolo dell'album in studio del 2020, Chilombo.

Nel suo nuovo singolo "ofBusiness" canta: "non sono fatti vostri quello che dico, quello che faccio, come mi vesto, con chi esco. Perché io sono una regina". "OfBusiness", in ...A portare alla luce questi presunti problemi è 'noyb' , l'acronimo di 'ofBusiness' , un influente gruppo per i diritti digitali nato sotto l'egida dell'avvocato e attivista per la privacy ...

Matilde G scuote la scena pop internazionale con “None of Your Business”, un inno al potere dell’ autenticità Movida

WARMEN - 'Here For None Loud and Proud

Instant Pots are a convenient way for cooking meals. But what's the convenient way to keep the appliance clean Here's how to wash it safely and efficiently.This draft was one of the deepest in years, and in a unique twist, none of the top four teams in the league last ... If you're looking to strengthen your team, this is the time," Guiao told a group of ...