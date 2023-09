Non risolve lavoro povero Il monito di Bonomi sul salario minimo

... incentrata sui temi "impresa, lavoro e democrazia: la strada della Costituzione", perché oggi, spiega "abbiamo deciso diesprimere osservazioni sullo stato dell'economia, sul Pnrr, o sulla ...MILANO " Il mondo delle imprese si riunisce a Roma per l'assemblea annuale, l'ultima sotto la presidenza di Carlo Bonomi. Un appuntamento a cui è presente anche il presidente della Repubblica Sergio ...All'assemblea di Confindustria, "Il capo dello Stato resti garante della Costituzione". Sul salario minimo, "il problema del lavoro povero"'Senza democraziac'è mercato' 'Senza democraziapossono esserci né mercato né impresa, né lavoro né progresso economico e sociale', è il monito lanciato da Bonomi. 'La democrazia è il cuore ...

Il salario minimo legale se non è accompagnato "da un insieme di misure volte a valorizzare la rappresentanza, non risolverebbe né la grande questione del lavoro povero, né la piaga del dumping ...“Confindustria resta convinta che la mera introduzione di un salario minimo legale, non accompagnata da un insieme di misure volte a valorizzare la rappresentanza, non risolverebbe né la grande questi ...Standing ovation per il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, presente all'assemblea annuale degli imprenditori al Parco della Musica AGI - "La tutela della sicurezza sul lavoro presuppone regole chiar ...