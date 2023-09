“Non costrinse pazienti a rapporti sessuali per curare il papilloma” | niente carcere il ginecologo Giovanni Miniello

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Dopo il Riesame anche per la Cassazione non sussistono elementi per contestare aldi Bariepisodi di violenza sessuale per costrizione su alcune sue, annullando la capacità di autodeterminazione per indurle a consentire alle sue richieste. Per questi motivi i giudici della IV sezione hanno respinto il ricorso presentato dalla procura del capoluogo pugliese che aveva impugnato l’ordinanza del Riesame chiedendo la custodia cautelare inper il medico, 69 anni. Il processo si sta svolgendo a Bari: il medico – che ha sempre respinto le accuse – era finito nei mirino delle Le Iene perché proponeva alle, come cura delvirus e come prevenzione del cancro,: con ...