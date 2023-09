(Di venerdì 15 settembre 2023) In questo ghetto non esiste normalità (di Stefania Police, 25 anni) Casa, luogo in cui si vivono gli affetti familiari, è il luogo in cui la persona inizia a definirsi, in cui si sente al sicuro e contenuta. Dunque la casa è sicurezza, è espressione di sé, ma è anche spazio vitale, dasoli o da imparare a condividere con qualcun altro. La mia casa è ed era tutto questo, ma è stata ed è anche tanto altro. Il, si presenta essere tra i quartieri più famigerati di Italia, stretto tra l’area urbana del Comune di, ed è purtroppo famoso per i continui blitz delle forze dell’ordine a caccia di armi e droga. Del resto è stato definito come una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa. Ilpotremmo definirlo figlio di uno Stato che lo ha partorito e lo ...

... come lo chiamavano i suoi. Ucciso " in odium fidei ". E le motivazioni le spiegarono ... "Dato che non c'è niente - diceva - ,vogliamo rimboccarci le maniche e costruire qualche cosa. E se ...Perè stimolante capire come i nuovi professionisti vedono il futuro dell'ufficio, come lo ... Una parte dei proventi finanzierà un'iniziativa sociale dedicata ae ragazze che abitano in ...... compreso quello non normato dello scarabocchio, riesca ad esprimere qualcosa diche il ... Mara Cerri apre il laboratorio Disegnare l'invisibile e il fantastico, un dialogo con ragazze eper ...... ' In certi momenti la Francia l'abbiamo fatta anche, nel senso che abbiamo difeso, toccato e ... Adesso si arriva stanchi, affaticati ma io dico ai mieidi godersi questa stanchezza perché ...

Noi, ragazzi di Caivano: 10 studenti scrivono per TPI com’è vivere al Parco Verde TPI

Sport oltre la sola rivalità: "Troppe discriminazioni. Noi vogliamo ... LA NAZIONE

A Palermo, una 19enne è stata violentata da un branco di 7 ragazzi. Anche a Caivano, due cuginette di 10 e 12 anni sono state abusate da 6 adolescenti. L'esperta: "Nel branco ci si sente più forti" ...Santa Madre di Dio: gli animatori dell’oratorio coinvolti da don Carlos "È bene darsi da fare: non si può aspettare che pensi a tutto il Comune".Interventi in corso per 20 milioni di euro per rendere le scuole superiori più funzionali. Un in bocca al lupo ai ragazzi e ai prof. Ci siamo. Zaino in spalla e vacanze ormai in archivio. Ricomincia ...