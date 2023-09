Noemi Bocchi e la nuova dedica per Totti su Instagram | ecco la dolce foto

(Di venerdì 15 settembre 2023), lacompagna dell’ex calciatore Francesco, hamente condiviso unain sua compagnia. La coppia ama trascorrere le vacanze in posti di mare, e anche questa volta è da lì che arriva questo romantico scatto. Nella, postata nelle storie, i due si stringono in un tenero abbraccio mentre fanno il bagno. Poi, in basso a destra, appare la scritta “Noi”, accompagnata da un cuore rosso.b 8La coppia, molto affiatata, ha trascorso le vacanze estive insieme: dopo il viaggio in California con i figli di entrambi, i due si sonoti a un safari in Sudafrica e, infine, hanno deciso di rilassarsi al mare a Sabaudia, nella villa ...

Ilary Blasi fa festa nella villa ele ...Francesco Totti einnamorati come non mai in mare in uno scatto delle loro vacanze infinite con la scritta "noi" e un cuore rosso. C'è chi giurava che si sarebbero lasciati e chi sostiene di tanto in ...Insieme all'ex capitano della Roma ci sarà anche la sua compagna: segui la diretta della ...ROMA - Mai far aspettare una donna Questo dice il galateo, ma se di mezzo ci sono il Padel e Francesco Totti si può fare un'eccezione e a 'farne le spese' è. L'ex capitano della Roma è stato infatti protagonista oggi (14 settembre) al Foro Italico insieme ad altri ex calciatori - come Luca Toni, Vincent Candela, Demetrio Albertini e tanti ...

Francesco Totti all'Italian Padel Awards, tra amici vip e Noemi Bocchi: «Mou mi vuole alla Roma Penso di sì.. leggo.it

Totti rimane senza costume per colpa di Tommaso, il figlio di Noemi Bocchi ilmessaggero.it

Mancano cinque giorni all’udienza in tribunale per il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti e se la conduttrice organizza un aperitivo nella sua villa Noemi Bocchi risponde. Sarà un caso ma ogni ...Al mare di Sabaudia ogni scherzo vale. Anche quello di tirare giù il costume in acqua a Francesco Totti, a uno dei Re di Roma. Un Re che rimane nudo, mostrando il suo ...Al mare di Sabaudia ogni scherzo vale. Anche quello di tirare giù il costume in acqua a Francesco Totti, a uno dei Re di Roma. Un Re che rimane nudo, mostrando il suo "lato B".