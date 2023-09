(Di venerdì 15 settembre 2023) Per la terza volta la concessionariadi Roma ha conquistato il primo posto nella prestigiosa, la competizionee basata su una serie di indicatori di business e di soddisfazione clienti, che vede coinvolti circa 4.000 concessionariin tutto il mondo. Una collaborazione quella tranata nel 2008 sotto la buona stella di Qashqai, il progenitore del segmento dei crossover lanciato pochi mesi prima. 15di successi e crescita per la concessionaria che ha saputo cogliere al meglio le opportunità offerte dalle tante novitàin termini di prodotti, tecnologie e servizi. In 15, la concessionaria del Gruppo Apollonj Ghetti ha ...

Quest'annoha vinto grazie a una quota di mercato nel canale privato pari al 3,8%, il 45% in più rispetto alla media Italia. In ambito post - vendita, la concessionaria si è ...Quest'annoha vinto grazie a una quota di mercato nel canale privato pari al 3,8%, il 45% in più rispetto alla media Italia. In ambito post - vendita, la concessionaria si è ...

Nissan, Autogiapponese festeggia 15 anni di partnership e il terzo Global Award Il Fatto Quotidiano

Autogiapponese celebra i 15 anni di Nissan e il suo terzo Global ... Italpress

Per la terza volta la concessionaria Autogiapponese di Roma ha conquistato il primo posto nella prestigiosa Nissan Global Award, la competizione globale basata su una serie di indicatori di business e ...ROMA (ITALPRESS) - Il 2023 è un anno importante per la concessionaria Autogiapponese del Gruppo Apollonj Ghetti, che celebra i suoi 15 anni di Nissan e si aggiudica per la terza volta il prestigioso ...