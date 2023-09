Nintendo Direct | svelato il remake di Mario vs Donkey Kong

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Here we go again, again”, again: ildivsè uno degli apripista deldi settembre, parliamone! Se serviva un gioco nel quale mettere davvero a dura prova il nuovo doppiatore del baffone fin da subito,vsè probabilmente il migliore per iniziare visto ilannunciato neldi ieri. Come ben sapranno i fedelissimi che lo hanno giocato nel 2004, infatti, questo è uno dei titoli per il quale Charles Martinet si è spinto maggiormente oltre i classici gridolini del panciuto eroe in rosso. L’appuntamento con questo graditissimo ritorno (che però, molto probabilmente, non tornerà mai su...

Al termine di una giornata già pregna di annunci, per via del recente, Sony ha rilasciato un nuovo PlayStation State Of Play, questa volta all'insegna di: indie, giochi terze parti e nuove produzioni in arrivo per il PlayStation VR2. Qui di seguito ...F - Zero 99 Con un colpo di scena a sorpresa, F - Zero ha fatto la sua comparsa al; nello specifico è stato annunciato un gioco di corse in stile battle royale che supporta anche il ...Tomb Raider I - II - III Remastered, difatti, è stato presentato durante ildie uscirà suSwitch il prossimo 14 febbraio 2024. Questa notizia è stata accompagnata da un ...Ilsi è da poco esaurito e con esso sono state condivise numerose uscite previste entro l'inverno. Sappiamo che per la società giapponese è stato un anno proficuo, ma a quanto pare ...

Nintendo trasformerà presto uno dei propri vecchi laboratori di produzione in un museo in onore della sua lunga carriera nell'industria videoludica.Altro che “svegliami quando settembre finisce”: gli annunci del Nintendo Direct preannunciano un autunno 2023 pieno di bombe per tutti!Il Nintendo Direct di ieri pomeriggio, pur non avendo mostrato grandi novità o giochi di assoluto richiamo, ha dimostrato come Switch abbia ancora delle cartucce da sparare nonostante stia ...