L'evento si terrà il 21 ottobre al Teatro del Maggio a Firenze. Ci saranno anche Bisio, la cestista Valentina Vignali e il tech guru Alec Ross... ha ricordato il presidente di Confindustria parlando del fondo Sure per il sostegno al mercato del lavoro che ha destinato 750 miliardi di euro alEu con una massiccia creazione di ...'Di fronte al Covid l'Unione Europea fece un grande balzo in avanti' con l'acquisto di vaccini eEu. 'Ma ora il cammino si è interrotto'. Così il presidente di Confindustria Carlo ...L'intervento, il cui costo è di 350 mila euro, è finanziato dall'Unione EuropeaEu nell'ambito del PNRR. 'Si chiude un lungo iter per un'opera attesa da tempo, soprattutto dai ...

Next Generation Fest, nuovi ospiti annunciati. Come prenotarsi LA NAZIONE

Next Generation Eu, von der Leyen: “Superato obiettivo 20 ... CorCom

L’evento si terrà il 21 ottobre al Teatro del Maggio a Firenze. Ci saranno anche Bisio, la cestista Valentina Vignali e il tech guru Alec Ross ...Grazie ai fondi europei in Puglia i caregiver di disabili gravissimi potranno avere un contratto di lavoro e guardagnare fino a 1.200 euro al mese. (ANSA) ...(ANSA) - BARI, 15 SET - Grazie ai fondi europei in Puglia i caregiver di disabili gravissimi potranno avere un contratto di lavoro e guardagnare fino a 1.200 euro al mese. Lo ha detto l'assessora al W ...