Nel Lecchese lavoratore edile precipita con l' escavatore | morto

un lavoratore edile di 60 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre stava conducendo un escavatore lungo la strada che collega la Valbiandino, sulle montagne della provincia. È precipitato con l'escavatore nel torrente Troggia a Introbio, in Val Biandino, riportando nell'impatto ferite che si sono purtroppo poi rivelate fatali: malgrado il tempestivo intervento dei soccorritori e l'immediato ricovero in ospedale, non ce l'ha fatta. L'uomo è morto nel primo pomeriggio all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per i gravi traumi riportati nella caduta. Difficoltosi i soccorsi, anche a causa del maltempo.

Nel Lecchese un lavoratore edile di 60 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre stava conducendo un escavatore lungo la strada che collega la Valbiandino, sulle montagne della provincia.In seguito sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. La persona infortunata è stata trattata a livello sanitario; nel frattempo è decollato l’elisoccorso di Sondrio di Areu, ma la nebbia persisteva.È precipitato con l’escavatore nel torrente Troggia a Introbio, in Val Biandino (nel Lecchese), riportando nell’impatto ferite che si sono purtroppo poi rivelate fatali: malgrado il tempestivo ...