' Ncis' | alle 21 20 su Rai 2 in 1v assoluta | ecco la trama dei nuovi episodi

(Di venerdì 15 settembre 2023) Continuano su Rai 2 le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa: venerdì 15 settembre,21.20, in prima visione, un nuovoo didal titolo "La curva dei ...

A seguire,22.10,Hawaii, spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico con l'episodio "Amore impossibile": un uomo salva una donna la cui auto era sospesa su un precipizio, e ...La trama della serie ruota attornoindagini della squadra del Naval Criminal Investigative Service () a Honolulu, Hawaii, mentre affrontano casi criminale e investigativi che coinvolgono ...Italia 1,: 1.244.000 spettatori (6,6%);. Rete 4, Stasera Italia: 1.032.000 spettatori (5,6%);. ... Di seguito i dati del preserale (dalle 1820) con il numero dei telespettatori e il ...CBS tira avanti con le repliche dei suoi procedurali e delle sue comedy,quali si aggiungono ...solitamente fino alla fine dell'estate) e un paio di acquisizioni - lo spin - off australiano: ...

“Ncis”, alle 21.20 su Rai 2 in 1^tv assoluta: ecco la trama dei nuovi episodi Globalist.it

NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 stasera su Rai 2: trama e cast degli ... Movieplayer

Allarme nel Mediterraneo”, alle 21.30 su Rai 3: le anticipazioni sul documentario Programmi tv / "Ncis", alle 21.20 su Rai 2 in 1^tv assoluta: ecco la trama dei nuovi episodi Programmi tv / “Tim Music ...Continuano su Rai 2 le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa: venerdì 15 settembre, alle 21.20, in prima visione assoluta, un nuovo episodio di NCIS dal titolo “La curva dei ...Stasera su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi di NCIS stagione 20 e NCIS Hawaii stagione 2: trama e cast delle puntate dell'8 settembre ...