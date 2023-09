Nasconde droga nelle sigarette a piazza Garibaldi | arrestato 22enne

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Decumani, nell’ambito dei servizi di controllo, nel transitare ina Napoli hanno notato due giovani confabulare in modo sospetto che, alla loro vista, si sono dati alla fuga per eludere il controllo. I poliziotti, subito intervenuti, hanno raggiunto e bloccato uno di loro inPrincipe Umberto ed hanno recuperato un pacchetto didi cui lo stesso si era disfatto durante la fuga, e al cui interno sono state rinvenute 6 stecche di hashish del peso di 14 grammi circa e 4 bustine di cocaina del peso di 4,50 grammi circa. Ungambiano con precedenti di polizia anche specifici è statoper detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Lapiù pericolosa è l'alcol, il cui consumo non è sicuro a nessuna dose , anche un bicchiere ... circostanze, condizioni; diventa vittima di quel relativismo fintamente intellettuale che......un colpo micidiale che poi gli ha inflitto il suo coinvolgimento nell'inchiesta sul giro di... che lo ammira moltissimo e non lo. Adesso tenta il colpo grosso, perché sognare si può. ...SCANDIANO (Reggio Emilia) - Un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo avevano notato a Scandiano ...Ottaviano,lain cantina: arrestato 43enne Nei guai per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti Simonetti aggiunge: 'Non è un mistero che io mi riferisca al gruppo consiliare di ...

Nasconde droga tra il fogliame, i Carabinieri lo arrestano Cronache Tarantine

NAPOLI. PIAZZA DANTE, NASCONDE DROGA IN UN MARSUPIO ... TeleIschia

Un uomo di 41 anni è stato fermato dalla Guardia di Finanza di Palermo mentre trasportava 17 chili di cocaina impacchettati con la foto del ...Aveva nascosto la droga tra le foglie ma lo stratagemma non è stato sufficiente a non essere scoperto. Ieri pomeriggio, un 37enne tarantino è stato arrestato dai Carabinieri ...Una notte di follia e gli effetti della cocaina su un 37enne italiano porta la polizia di Milano a scoprire un carico di 7 kg di Hashish nascosti in un auto ...