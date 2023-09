Napoli | rissa al matrimonio | “Smetti di guardare mia moglie”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Sembrava uncome tanti, tutto filava liscio. Musica, invitati, dediche. Eppure qualcosa è andato storto. Uno degli invitati ha rovinato la festa e si è alzato aggredendo il cantante. La sua colpa? A detta dell’invitato, qualche sguardo di troppo rivolto verso sua. È successo in provincia di, e il video della lite durante la cerimonia è diventato virale in queste ore su TikTok, con la scena immortalata dai presenti e poi postata sui social. Il cantante, comprensibilmente imbarazzato, avrebbe definito l’invitato “insicuro”, peggiorando così la situazione. “Ma che ho fatto? Sto solo cantando, me l’ha chiesta lei la canzone…”, ha provato a spiegare il cantante mentre intonava un pezzo rivolto verso la donna (richiesto proprio da lei, secondo l’artista). Poco dopo, spazientito, ha detto rivolgendosi all’uomo che lo ...

La sua colpa A detta dell'invitato, qualche sguardo di troppo rivolto verso sua moglie. È successo in provincia di Napoli, e il video della lite durante la cerimonia è diventato virale in queste ore ...Rissa al matrimonio A quanto pare l'intera scena è stata ripresa ... Com'è finita Secondo alcuni utenti dei social, l'incredibile episodio si è verificato nella provincia di Napoli.