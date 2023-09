Napoli | i convocati di Garcia | Gollini ancora out | l’infortunio è peggio del previsto

(Di venerdì 15 settembre 2023) Alle ore 20.45 Genoa escenderanno in campo a Marassi. L’allenatore del, Rudi, ha diramato la lista dei, con due sole assenze, entrambe per infortunio: Diego Demme e Pierluigi. Portieri: Contini, Idasiak, Meret Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, L'articolo

Ilha pubblicato l'elenco deiper il match di domani con il Genoa . Quest'oggi c'è stata la presentazione da parte di Rudi Garcia in conferenza stampa . Il tecnico recupera Politano che ...Genoa -sarà l'anticipo serale di sabato della quarta giornata: idi Rudi GarciaChiamato a rilanciarsi dopo il passo falso con la Lazio in casa, ilsfida il Genoa sul campo di Marassi ...E' ufficiale la lista dei 24da Rudi Garcia per per partita della SSCcontro il Genoa Ecco iazzurri per la gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A Tim in programma domani sera alle 2045 allo stadio Luigi Ferraris di Genova: CONTINI ...Genoa Cricket and Football Club - Società Sportiva Calcio: idi Rudi Garcia CONTINI Nikita IDASIAK Hubert MERET Alex DI LORENZO Giovanni JESUS Juan MARIO RUI Silva Duarte NATAN ...

Napoli, i convocati col Genoa: la decisione di Garcia su Politano Corriere dello Sport

Genoa – Napoli: elenco dei convocati in vista del match Napolike.it

Il Napoli ha pubblicato l'elenco dei convocati per il match di domani con il Genoa. Quest'oggi c'è stata la presentazione da parte di Rudi Garcia in conferenza stampa. Il tecnico recupera Politano che ...Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera contro il Genoa che si giocherà allo stadio Luigi Ferraris con inizio alle ore 20.45. Ha recuperato ...Chiamato a rilanciarsi dopo il passo falso con la Lazio in casa, il Napoli sfida il Genoa sul campo di Marassi ... L’attaccante è comunque tra i convocati, anche se non è detto che possa partire dal ...