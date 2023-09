Napoli | Garcia | «Politano è recuperato | spazio a chi merita»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Le parole di Rudi, allenatore del, alla vigilia del match di Serie A contro il Genoa. I dettagli Il tecnico delRudiha parlato alla vigilia del match contro il Genoa. PAROLE – «7 partite in 23 giorni, è come una maratona e dobbiamo iniziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato ieri tutto il gruppo, ma molti erano stanchi per poter fare tutto il lavoro normale, viaggiando di notte, quindi solo oggi… ma facendo attenzione perché alcuni non hannoal 100% ma sono contento di non avere infortunati.dovrebbe essere con noi, anche se non ha i 90 minuti per non rischiarlo, ma dovrebbe esserci dall’inizio o in corsa. Daròa chi lo, a chi è pronto, ma la squadra che ...

