Napoli | Garcia | “Col Genoa non sarà la stessa formazione schierata contro la Lazio”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRudi, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa la partitailin programma domani alle ore 20.45 allo stadio Ferraris di Marassi. Di seguito le sue parole: “Tour de force?come una maratona, bisognerà iniziare bene con tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato giovedì i miei giocatori ma non erano in grado di svolgere un allenamento normale perché erano stanchi o avevano viaggiato di notte. Sono contento che non ci siano infortunati. Politano non ha i novanta minuti, non voglio rischiarlo, macon noi o dall’inizio o a gara in corsa.? Nonlala”. Raspadori: “Non ho ...

Sempre sabato, ma in serata, ildigioca sul campo del Genoa con un pronostico favorevole: il 2 vale 1,65 contrapposto al pareggio a 4,00 e alla vittoria della squadra rossoblù a 5,25. ...Contro il Genoa si apre per ildi Rudiun ciclo di partite impegnative. Si giocherà ogni tre giorni e il tecnico francese potrebbe far ricorso al turn over. Dopo la sconfitta in casa ......ildi Spalletti vinceva il campionato demolendo qualsiasi avversario, rimarrà eguale nei secoli dei secoli, quando i sogni cercheranno di realizzarsi. In duecentosettanta minuti, Rudi...Rudi, allenatore del(LaPresse) Calciomercato.itGrande attesa per qualche dettaglio sulla formazione dei Campioni d'Italia. Infatti, sono previsti dei cambi in difesa e in attacco. In ...

PRIMA PAGINA - Cds: "La scelta di Garcia, turnover Napoli" Tutto Napoli

Napoli, 15 set. – (Adnkronos) – “Siamo primi per possesso palla e tiri in porta. Abbiamo vinto le prime due partite di campionato e non abbiamo sbagliato la terza, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ...Secondo Il Corriere dello Sport il tecnico del Genoa Alberto Gilardino avrebbe mostrato alcuni video del Napoli ai suoi giocatori ...Sabato a San Siro si riparte col botto dopo la sosta per le nazionali. Tra i segni «1» e «2» c’è il pareggio a 3,40. Juventus-Lazio è l’altro big match, con i bianconeri favoriti a 1,90. Napoli a Geno ...