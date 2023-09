Napoli | Garcia 'boccia' Raspadori centravanti | l'ostacolo Osimhen e l'investimento di De Laurentiis

... ilsfida il Genoa sul campo di Marassi nell'anticipo serale del sabato. Matteo Politano (... In vista della sfida contro i rossoblù, Rudiritrova Matteo Politano, acciaccato dopo l'...E' ufficiale la lista dei 24 convocati da Rudiper per partita della SSCcontro il Genoa Ecco i convocati azzurri per la gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A Tim in programma domani sera alle 2045 allo stadio ...È la prova del fuoco per ildi. Tra slogan di propaganda fide,camaleontico,famelico,di fantasia, e il manuale d'amore del presidente, sta svanendo la squadra di ...Genoa Cricket and Football Club - Società Sportiva Calcio: i convocati di RudiCONTINI Nikita IDASIAK Hubert MERET Alex DI LORENZO Giovanni JESUS Juan MARIO RUI Silva Duarte NATAN ...

Garcia: ''Voglio lui''. Ma il Napoli aveva altre due idee AreaNapoli.it

"OSTACOLO" OSIMHEN - Eppure giocare da numero 9 nel Napoli oggi risulta molto complicato. Lo ha detto anche Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno contro il Genoa: "Per lui sarebbe ...Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato nuovamente su Natan ed ha voluto citare anche Ostigard.Altre big inglesi bussano alla porta del Napoli. Aurelio De Laurentiis deve blindarli, altrimenti rischia grosso ...