Music Awards | Quarto grado | Mediterraneo o Propaganda live? La tv del 15 settembre

(Di venerdì 15 settembre 2023) Per la prima serata in tv, venerdì 15su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Aspettando i TIM”, breve anteprima che anticipa la serata. A seguire, alle 20.40 “TIM”: in diretta dall’Arena di Verona, l’eventoale più importante dell’estate, che prevede la consegna dei premi e riconoscimenti speciali ai vincitori di questa edizione. I maggiori protagonisti dellaa e dello spettacolo italiano si esibiscono con uno show dal vivo. Conducono Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La curva dei tuoi giorni”: il giovane sottufficiale Sam Vega viene sedato e fatto schiantare contro un albero mentre svolge il suo secondo lavoro come autista ...