Murata in casa prima del matrimonio | il crudele scherzo alla sposa

(Di venerdì 15 settembre 2023) Come impedire a unadi arrivare in tempo alle nozze? Semplice, basta murarla in. Ironia a parte, è proprio questo ilmesso in atto da un gruppo di ragazzi in Spagna. La giovane avrebbe dovutorsi, ma al suo risveglio ha scoperto l'amara sorpresa: gli amici...

La reazione della sposa Nel video si vede la ragazza che apre la porta die scopre che non si può più uscire. 'Avete rotto il mio campanello e murato la porta', ha scritto poi la ragazza dopo ...Ma alle cinque del mattino la sposa si sveglia e scende per vedere cosa stava succedendo davanti asua. Una volta accorti del risveglio della sposa, i compagni hanno prontamente preso rifugio ...approfondimento Spagna, sposainda amici per scherzo prima del matrimonio FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Sant'Agata de' Goti, crolla ala del cimitero: bare nel ...Un muro di mattoni a ricoprire la porta di. In Spagna una sposa è stata 'blindata' indagli amici la notte prima del matrimonio. Protagonista della trovata un gruppo di ragazzi di Villamayor de Santiago, a Cuenca, che ha pubblicato il video dell'accaduto, diventato ben presto ...

