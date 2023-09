Morto il ragazzo di 23 anni aggredito in zona Darsena a Milano all’alba di mercoledì

(Di venerdì 15 settembre 2023) Èdopo due giorni di agonia ildi 23in viale Gorizia,, alle 4 dimattina. Il giovane era stato trovato a terra incosciente e trasportato in codice rosso al Policlinico. Dopo circa 48 ore in coma nel reparto di terapia intensiva e un “cauto miglioramento” riscontrato giovedì dai medici, le condizioni del giovane sono peggiorate nuovamente ed è deceduto venerdì pomeriggio. Per l’aggressione era stato arrestato dalla polizia un tunisino di 28. Con la morte del 23enne, l’accusa nei suoi confronti passa da tentato omicidio a omicidio. Quando il presunto aggressore è stato interrogato dagli investigatori avrebbe dato una versione ritenuta poco attendibile che chiamerebbe in ...

I fatti Dopo due giorni di agonia e un 'cauto miglioramento' riscontrato ieri dai medici, il 23enne èquesto pomeriggio. Per l'aggressione era stato arrestato dalla polizia un tunisino di 28 ...ilitaliano di 23 anni che era stato aggredito in viale Gorizia, zona Darsena, alle 4 di mercoledì mattina. Il giovane era stato trovato a terra incosciente e trasportato in codice rosso ...

