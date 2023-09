Morto il leggendario Botero | il pittore-scultore aveva 91 anni

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il quotidiano colombiano El Tiempo ha confermato la morte delFernando, "il più grande artista colombiano di tutti i tempi". Èall'età di 91dopo aver sofferto di complicazioni di salute per diversi giorni. Ilnella sua casa nel principato di Monaco oggi 15 settembre 2023.Fonti vicine alhanno riferito a El Tiempo cheproblemi di salute; è stato ricoverato per diversi giorni in un centro medico, ma lui stesso ha chiesto di essere trasferito a casa per curarsi. L'opera di(pittura, scultura e disegni) è molto vasta, al punto che servirebbero diversi libri per spiegarla e affrontarla. Le sue opere sono state acclamate in ...