Morto il 23enne aggredito in Darsena a Milano

(Di venerdì 15 settembre 2023) AGI - Èil ragazzo di 23 anniin, nelle prime ore di mercoledì scorso. Per l'aggressione la polizia aveva arrestato un tunisino di 28 anni con precedenti in materia di immigrazione. L'accusa adesso passa da tentato omicidio a omicidio. Secondo la sua versione, sarebbe intervenuto dopo aver visto ilimportunare e litigare con una donna. Una versione che non ha trovato riscontri nelle testimonianze raccolte e dalla prima visione di alcuni filmati delle telecamere di sorveglianza.

