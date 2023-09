Morto Franco Migliacci | l' autore di “Nel blu dipinto di blu”

(Di venerdì 15 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – E'a 92 anni. Paroliere edi canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Una su tutte, “Nel bludi blu”, realizzata nel 1958 insieme a Domenico Modugno, che fece conoscere il cantante pugliese nel mondo come “Mr. Volare”. Celebri anche le sue collaborazioni con Gianni Morandi con “Fatti mandare dalla mamma”, “C'era un ragazzo”, “In ginocchio da te”, “La Fisarmonica”, fino a “Uno su mille” che negli anni '80 riportò al successo il cantante di Monghidoro.si è spento in una clinica romana. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS).

