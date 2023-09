Morto Fernando Botero | l’artista delle figure voluminose che amava l’Italia

(Di venerdì 15 settembre 2023) Qualche mese fa era deceduta anche la moglie Sophia Vari con cui condivideva la passione per la Toscana Con la sua arte ha ritrattocreando uno stile personale e unico e immediatamente riconoscibile. E’ considerato da più parti “colombiano più grande di tutti i tempi” ed è stato un grande amante del, nato a Medellín il 19 aprile 1932,oggi all’età di 91 anni, ha legato la sua fama a uno stile ‘plastico’, segnato dalle grandi forme, maturato fin dagli anni Cinquanta quando, incompreso dall’ambiente culturale colombiano, si trasferisce in Messico, dove scopre per la prima volta la possibilità di allargare le formesue creazioni., spirato nella sua casa di ...

Qualche mese fa era deceduta anche la moglie Sophia Vari con cui condivideva la passione per la Toscana ...Conosciuto in tutto il mondo per le sue opere e la dilatazione dei corpi dei soggetti che scolpiva, Fernando Botero è morto il 15 settembre all'età di 91 anni. In omaggio alla vita del pittore ...