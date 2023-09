Morto Fernando Botero | l' artista colombiano aveva 91 anni | celebre per le sue figure voluminose

Si è spento in Italia, a Pietrasanta, secondo la stampa colombiana Il pittore colombianoBotero, considerato l'artista vivente più famoso del paese sudamericano, èoggi all'età di 91 anni. Lo conferma il quotidiano colombiano 'El Heraldo', citando fonti del ministero della ...Figure umane e animali, ogni soggetto sulle tele e le sculture diBotero assumeva dimensioni giunoniche. E anche per questo Èall'età di 91 anni il celebre scultore colombianoBotero , universalmente conosciuto per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. La notizia viene confermata dal ...Lutto nel mondo dell'arte.Botero, celebre pittore e scultore colombiano, èvenerdì 15 settembre a 91 anni. Ha raggiunto la notorietà internazionale per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. ...oggi all'età di 91 anni il celebre scultore colombianoBotero , universalmente conosciuto per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. La notizia viene confermata dal ...

È morto Fernando Botero, artista celebre per le sue voluminose figure umane Corriere della Sera

Morto il pittore Fernando Botero, celebre per le sue figure voluminose TGCOM

E’ morto all’età di 91 anni il celebre scultore e pittore colombiano Fernando Botero, conosciuto per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. La notizia è stata confermata dal ...Mondo dell’arte in lutto per la scomparsa di Fernando Botero, il più conosciuto pittore e scultore colombiano. Aveva 91 anni. Lo riportano i media colombiani. L’ex presidente del Paese, il premio ...AGI - È morto il pittore e scultore colombiano Fernando Botero. Aveva 91 anni. Lo ha annunciato il presidente della Colombia, Gustavo Petro, con un post su X, celebrando "il pittore delle nostre tradi ...