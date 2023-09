Morti e feriti sulla A1 | scontro frontale tra un tir e il bus che trasferiva immigrati

(Di venerdì 15 settembre 2023) L'autobus stava trasferendo i migranti dal Porto Empedocle al Piemonte. Per cause ancora da accertare si è schiantato frontalmente con un tir all'altezza di Fiano

Dei cinquanta immigrati che si trovavano a bordo, invece, venticinque sono rimasti. Gli autisti pare sianosul colpo. Uno dei due è stato balzato fuori dall'abitacolo dall'impatto e il ...Venticinque i migranti rimasti, alcuni in gravi condizioni , che sono stati portati in più ospedali della zona. Due di loro sono stati trasferiti in codice rosso al Gemelli e all'Umberto I. ...Nello scontro sonoi due autisti e sono rimasti5 migranti. Sul posto la polizia stradale.Nello scontro sonoi due autisti e sono rimasti25 migranti. Non si conosce l'entità delle lesioni riportate. Il pullman era partito da Porto Empedocle per trasferire i migranti in ...

Incidente nella notte sulla A1 nei pressi di Fiano Romano ad un pulmann che trasportava migranti da Porto Empedocle (Agrigento) ai centri d'accoglienza del Piemonte. (ANSA) ...Tragedia lungo l’autostrada A1 per un incidente avvenuto all’altezza di Fiano Romano, dove due autisti sono morti e almeno 25 migranti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. Uno dei torpedoni ...L'autobus stava trasferendo i migranti dal Porto Empedocle al Piemonte. Per cause ancora da accertare si è schiantato frontalmente con un tir all'altezza di Fiano ...