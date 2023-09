Morta fulminata nella vasca da bagno | 5 indagati Sequestrati caricabatterie cinesi

(Di venerdì 15 settembre 2023) Svolta nelle indagini della 15enne deceduta lo scorso 2 maggio Svolta nelle indagini sulla morte di una ragazza di 15 anni, rimastadaa seguito della caduta nell’acqua di un cavo usb lo scorso 2 maggio a Montefalcione, in provincia di Avellino. I Carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Avellino, nei confronti di 5 imprenditori operanti in Toscana e in Lombardia, quattro dei quali di origine cinese. Per effetto del provvedimento cautelare è stato sequestrato un gran numero didi fabbricazione cinese, allo stato risultati non conformi agli standard di fabbricazione comunitari e pertanto potenzialmente pericolosi. I sequestri sono stati eseguiti a Calenzano e Sesto ...

