Morta folgorata col cellulare in carica per «un difetto di fabbricazione» | 5 indagati

(Di venerdì 15 settembre 2023) Cinque imprenditori, di cui quattro cinesi, sonodalla Procura di Avellino con l’accusa di omicidio colposo, frode in commercio e vendita di prodotti industriali con marchi mendaci. Secondo quanto emerso dalle indagini, ilbatterie che la vittima, Maria Antonietta Cutillo, stava utilizzando mentre era nella vasca da bagno aveva undi. Lo scorso 2 maggio, la 16enne stavando il propriomentre era in videochiamata con una sua amica quando il dispositivo è caduto in acqua. La ragazza aveva sentito Maria Antonietta urlare e, allarmata, aveva chiamato i soccorsi. A precederli i genitori che non hanno potuto che constatare la morte della figlia. Aveva una mano nera, bruciata. Per la tesi dell’accusa, la caduta del telefono dentro la vasca ...

Per la morte di Maria Antonietta Cutillo, di Montefalcione, in provincia di Avellino, sono indagati cinque imprenditori, di cui quattro cinesi ...