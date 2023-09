Morì folgorata in una vasca da bagno | 5 indagati Sequestrati caricabatterie cinesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il suo telefonino, collegato al, scivolò in acqua e una scarica elettrica la uccise sprigionandosi direttamente dalla estremità libera del cavo Usb con il quale scava caricando lo smartphone. E lei. Ma, sostiene ora la procura di Avellino, se le componenti elettriche delfossero state a norma, Maria Antonietta Cutillo, la 16nne di Montefalcione fulminata nellada, non sarebbe deceduta. Per questo i magistrati hanno iscritto nel registro deglicinque imprenditori, quattro dei quali di nazionalità cinese, attivi in Toscana e Lombardia. Le ipotesi nei loro confronti sono di omicidio colposo, frode in commercio e vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti. Il procuratore capo di Avellino, ...