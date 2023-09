Monza | i canoisti delle Fiamme Gialle visitano i bambini del Centro Maria Letizia Verga

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 settembre 2023)– Un pomeriggio diverso dal solito, scandito non dalle solite pagaiate in acqua ma dai penetranti sorrisi dei, quello trascorso ieri daiche, a, hanno incontrato i giovani assistiti del, polo di riferimento nazionale per la ricerca e la curaleucemie in età pediatrica. Nell’ambito dell’iniziativa “Regaliamo un Sorriso” ideata dai Gruppi Sportiviper donare un momento di leggerezza ai meno fortunati, i campioni della pagaia gialloverde, impegnati in questi giorni sul bacino dell’Idroscalo di Milano per i Campionati Italiani di canoa velocità, sono stati ...