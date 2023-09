Monitoraggio Covid | +44% casi | vaccinare i fragili

commenta Continuano ad aumentare i nuovi casi diin Italia. Secondo ilsettimanale, al 13 settembre se ne registravano 30.777 rispetto ai 21.316 della scorsa settimana (+44%). L'incidenza passa invece da 36 a 52 casi per 100mila ...Crescono ancora i contagiin Italia. Nell'ultima settimana si registrano 30.777 casi, in aumento del 44,4% rispetto ai 21.309 della scorsa settimana. Questo il dato del- 19, a cura dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute.Salgono secondo il bollettino settimanalei casi in Italia: il dato al 13 settembre ne segna 30.777, rispetto ai 21.316 della scorsa settimana (+44%). L'incidenza sale a 52 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 36 della scorsa ...Salgono secondo il bollettino settimanalei casi in Italia: il dato al 13 settembre ne segna 30.777, rispetto ai 21.316 della scorsa settimana (+44%). L'incidenza sale a 52 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 36 della scorsa ...

Crescono ancora i contagi Covid in Italia. Nell’ultima settimana si registrano 30.777 casi, in aumento del 44,4% rispetto ai 21.309 della scorsa settimana. Questo il dato del monitoraggio Covid-19, a ...Si chiama Eris, come la dea greca della discordia. La nuova variante Covid, complice l'impennata di casi, torna a far preoccupare in attesa delle stagioni più fredde. La ...Continuano ad aumentare i nuovi casi di Covid in Italia. Secondo il monitoraggio settimanale, al 13 settembre se ne registravano 30.777 rispetto ai 21.316 della scorsa settimana (+44%). L'incidenza pa ...