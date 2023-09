Mobilità | Milano Serravalle partecipa ad Asecap Days Istanbul

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tre giornate di studio e di informazione dedicate ae trasporto su stradaTangenziali, storica concessionaria autostradale che fa capo al gruppo Fnm, parteciperà alla 50esima edizione diStudy & Information, che si terrà dal 18 al 20 settembre ad: tre giornate di studio e di informazione dedicate ae trasporto su strada, con ospiti, sponsor ed espositori, per un approfondimento sulle nuove soluzioni per lo sviluppo di unasempre più innovativa, inclusiva ed interconnessa. Dal titolo ‘Mobility: a right for citizens; How to ensure sustainable financing to provide inclusive & net zero mobility solutions?’, la 50esima edizione di...