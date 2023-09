Mo | Magni Avs | ' Tajani si attivi per rilascio italo-palestinese arrestato senza motivo'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Il governo siper la liberazione di Khaled el Qaisi, cittadinoricercatore de La Sapienza di Roma ,in Israele lo scorso 31 agosto al valico di frontiera con la Giordania mentre era in vacanza con la famiglia. Un arresto arbitrario e". Lo afferma Tino, senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Ieri si è tenuta una nuova udienza ed è stata decisa la proroga della detenzione per ulteriori sette giorni - prosegue-. Non è nota l'imputazione così come non sono note le fonti di prova su cui si basa la detenzione. Una cosa gravissima. Un nuovo caso Zaki". "Il ministrosicon Israele e riporti in Italia all'affetto della sua ...

De Poli, Guidi (Cd'I),(Misto -), Dafne Musolino (Aut), Daniela Sbrollini (A - IV), Daniela Ternullo (FI - BP), Elisa Pirro (M5S), Elena Murelli (LSP), Ylenia Zambito (PD) e Satta (FdI). ...Lo afferma il Senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra Tino, presidente della commissione di indagine sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di ...In Senato, nella giornata dedicata alla riflessione sul tema delle morti sul lavoro, è agli atti una mozione unitaria, la numero 71, relatore il senatore di, Tino, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari. Il documento, articolato in 10 punti impegna il governo ad agire per contrastare la 'serie sanguinosa di decessi e infortuni che si ...Lo afferma Tino) presidente della commissione di indagine sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di Palazzo Madama. "Il Senato - ricorda in una nota - domani terra' un dibattito parlamentare ...

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Le morti sul lavoro sono una carneficina continua che indigna tutti. Anche oggi piangiamo tre operai che hanno perso la vita per un'esplosione in un'azienda del chietino.Il 15-16-17 settembre 2023, in piazza Pescheria a Barletta, si terrà "Proxima", la Festa di Sinistra Italiana, in contemporanea con altri tre eventi nazionali: Perugia, Salerno, Sesto Fiorentino. Sarà ...