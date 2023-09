Missione Salute fa tappa anche a Benevento

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGrazie al progetto “HOPE – House of People” promosso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordia d’Italia e realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sabato 16 settembre in piazza IV Novembre sarà presente un Ambulatorio Mobile attrezzato con Medici specialisti per promuovere un servizio di Prevenzione e Protezione Sanitaria Gratuito dedicato a tutte le persone che vivono in situazione di estrema marginalità sul territorio. Oltre alla misurazione dei valori di Glicemia, Saturimetria e Pressione Arteriosa, verranno effettuate delle visite specialistiche il tutto in forma totalmente gratuita. Il progetto vede la presenza degli Ambulatori Mobili su 90 piazze di tutto il territorio italiano, nella nostra città saranno i Volontari della Misericordia dia sostenere l’iniziativa con la ...

Una iniziativa che la Misericordia di Benevento ha in campo da oltre 4 anni con il Comune di Benevento è il servizio gratuito Taxi Farmaco attivo tutti i giorni feriali dalle 10 alle 18 e che può