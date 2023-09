Ministri | deputati e senatori I leghisti si incontrano nella villa di Angelucci

(Di venerdì 15 settembre 2023) Come dice l'anonimo deputato del Carroccio: "Altro che uffici di Salvini". Mercoledì serae parlamentarisi sono visti in un posto speciale. Tuttiv... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... Giuseppe Leonelli Direttore de 'La Pressa' Ore 16:30 Intervista al Capogruppo deidi ...Vicedirettore de 'Il Resto del Carlino' Ore 11 Intervento del presidente del Consiglio dei...Incontenibile la rabbia deiBezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, i leader dell'estremismo ... hanno cominciato ad esaminare i ricorsi presentati dae da varie associazioni della ...Ogni presa di posizione da parte deidi FdI e dei tantie senatori della forza politica di Meloni dovrà avere la bollinatura della super struttura politica della comunicazione , ora ...Interverrannodi governo, professori universitari e direttori di atenei, senatori edella Repubblica, figure importanti di partiti politici. Incontri di altissimo livello. L'...

Meloni a cena con parlamentari e ministri di Fdi Agenzia ANSA

Per SudInvest attesi ministri, parlamentari, De Luca e Decaro: "Per ... NTR24

"Il ddl Made in Italy, approvato il 31 maggio dal Consiglio dei ministri, è stato assegnato in prima lettura alla Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, presie ...Il decreto legge, approvato lo scorso maggio, è stato assegnato alla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati. Soddisfazione arriva da Adolfo Urso. «Nei tre mesi ...Rafforzare l’integrità e l’indipendenza, nonché accogliere i nuovi arrivati, mantenendo il massimo rispetto per gli “amici” che lasciano, questo il senso del discorso fatto da Renzi, per il partito di ...