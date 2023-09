Milano | sette egiziani aggrediscono una coppia di fidanzati | i carabinieri li prendono in tempo record

(Di venerdì 15 settembre 2023) Intorno all’una di notte di giovedì 14mbre, un branco diha aggredito e rapinato unadi findanzati 18enni a. Le vittime stavano rientrando a casa con i mezzi pubblici ma quando sono scesi, in piazzale Gambara, il gruppo li ha inseguiti per poi picchiarli e derubarli. Quando hanno visto la pattuglia deiche arrivava alle loro spalle hanno gettato a terra la felpa e i due cellulari rubati alle vittime. I, in attesa dei rinforzi, temendo che iragazzi potessero fuggire li hanno fermati con la scusa di un normale controllo. E anzi, in modo scherzoso i duehanno cercato di tenerli lì a chiacchierare alcuni minuti nell’attesa dei colleghi, racconta il Corriere ...

Nei primimesi del 2023 il volume della produzione delle industrie nazionali del tessile, ... Nella foto in alto, un momento della scorsa edizione di Micam, che tornerà in scena a FieraRho ...Dodici gli anticipi che apriranno domani la seconda giornata di Serie D,dei quali solo nel Girone A: alle ore 15 si giocheranno Alba - Chisola, Ligorna - Gozzano, ...18 Albenga - Alcino(...Le gare 2023 si terranno da Nord a Sud incittà di Italia. il 17 settembre a Catania,e Trieste ed il 24 settembre a San Felice Circeo, San Vito Normanni, Verona e Novara. La data di ...... eseguita construmenti per non alterare la scrittura originaria della partitura. Tra le ... Cremona 1640 Paolo Andreoli - violino Paolo Antonio Testore,ca. 1758 (Kulturfonds Peter Eckes) ...

Aggrediscono e rapinano una coppia a Milano, sette arrestati Agenzia ANSA

Milano, inseguono in strada e rapinano una coppia di fidanzati: arrestati sette ragazzi, tre sono minorenni Corriere Milano

Proclamati i vincitori dei Gin Awards nell’undicesima edizione di theGINday. Quattro le categorie. Ecco chi è salito su ogni singolo podio ...Il carrello della spesa aumentato dell’11% in sette mesi. I consigli di Coldiretti per il riutilizzo degli avanzi e prodotti di base ...Trenta uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale sono stati impegnati, questa mattina, in un'operazione coordinata dalla Questura scalig ...