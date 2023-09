Milano | nubifragio nella notte

(Di venerdì 15 settembre 2023) Pioggia scrociante, temporali, allagamenti e disagi al traffico. È il bilancio del maltempo chesi è abbattuto su. Come annunciato dalle previsioni, riporta il Corriere sulla Lombardia l’instabilità del pomeriggio di giovedì si è trasformata in serata in precipitazioni abbondanti, accompagnate da tuoni e lampi prima dell’alba. Tram deviati e sottopassi allagati La forte pioggia ha creato difficoltà al traffico auto e a quello dei mezzi pubblici, a causa della caduta di un albero sulla linea tranviaria in via Fabio Filzi. Atm fa sapere che il tram 9 è stato deviato in entrambe le direzioni da Repubblica M3 a via Galvani/Filzi. Stessa sorte per il tram 10 da viale Monte Santo a via Filzi/Galvani. Il sottopasso Negrotto si è allagato. Esonda il Seveso Il fiume Seveso è esondato all’altezza di via Valfurva ...

Le loro richieste sono rimaste fino ad oggi inascoltate e quest'anno l'Italia ne ha subito le conseguenze, a partire dal, passando per il caldo estremo in Sicilia

Correnti atlantiche stanno investendo l'Europa centrale. E hanno toccato anche l'Italia, causando già nelle scorse ore temporali e rovesci in Friuli-Venezia Giulia.