Milano | nubifragio nella notte | il Seveso esonda per pochi minuti Rallentamenti alla circolazione e linee sospese

(Di venerdì 15 settembre 2023) La scorsasusono caduti oltre 60mm di pioggia nel giro di tre ore. Il violento temporale è cominciato poco dopo le 2 e si è concluso appena prima dell’alba. Al momento non si registrano vittime o feriti gravi. Il fiumeto per, salvo poi rientrare, tra via Valfurva e viale Istria. Altri due fiumi che passano per, l’Olona e il Lambro, sono sotto stretto monitoraggio. Anche se l’zione delè durata tecnicamente solo, le forti precipitazioni della scorsafanno temere un’ondata di piena, con la possibilità che si ripetano gli ormai annosigamenti nel quartiere Niguarda, ...

E' stata una notte difficile a causa del maltempo quella vissuta afra giovedì e venerdì 15 settembre. Un violentoha investito la città, facendo cadere alberi, bloccando le linee del tram e provocando l' esondazione del Seveso . Una donna bloccata ...Le precipitazioni della scorsa notte hanno colpito il capoluogo lombardo facendo esondare il Seveso in alcuni punti: ecco quali sono stati i danni e la situazione attuale"Seveso e Lambro sono in lenta discesa perché stanno smaltendo la molta acqua caduta nelle scorse ore su Norde Brianza - ha scritto l'assessore milanese in un post su Facebook - . Possiamo ......anni è stato ricoverato al Policlinico dopo essere stato colpito alla testa da una tegola Su... In foto: Parco Sempione Ilha fatto crollare in un paio d'ore la temperatura di 11°C . ...

E' stata una notte difficile a causa del maltempo quella vissuta a Milano fra giovedì e venerdì 15 settembre. Un violento nubifragio ha investito la città, facendo cadere alberi, bloccando le linee ...Una nuova ondata di maltempo ha colpito la Lombardia e in particolare la città di Milano dove è esondato il fiume Seveso. Un albero trancia fili del tram ..."Abbiamo iniziato i lavori proprio qualche settimana fa per fare la nuova vasca, circa un milione di euro del Comune di Milano per evitare in futuro queste situazioni" dice l'assessore nel suo post su ...