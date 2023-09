È morto il ragazzodi 23 anni che era stato aggredito in viale Gorizia, a, nella notte di mercoledì 13 settembre. Il giovane era stato trovato a terra incosciente e trasportato in codice rosso all'...È morto Yuri Urizio, il ragazzodi 23 anni che era stato aggredito in viale Gorizia, zona Darsena , alle 4 di mercoledì ...e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di. Dopo ...È morto il ragazzodi 23 anni che era stato aggredito in viale Gorizia, zona Darsena, alle 4 di mercoledì ...trovato a terra incosciente e trasportato in codice rosso al Policlinico di. ...Non ce l'ha fatta il giovanedi 23 anni aggredito in viale Gorizia, zona Darsena, alle 4 di mercoledì mattina. Il ...incosciente e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di...

Milano, italiano di 23 anni morto dopo un'aggressione in strada: arrestato un 28enne tunisino ilmessaggero.it

Morì per overdose in Questura a Milano, la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia Il Fatto Quotidiano

MILANO (ITALPRESS) - Il Festival ideato da Marracash, il King del Rap italiano, prodotto da Friends & Partners, già completamente sold out a Milano con 84.000 presenze, sarà trasmesso live e in ...Da Merano a Siracusa, passando per Milano, Firenze, Roma e Chilivani (Sassari). Sabato e domenica il galoppo finalmente c'è, aspettando Pisa ...Un ragazzo italiano di 23 anni è morta dopo essere stato in coma farmacologico al Policlinico di Milano: era stato vittima di un violento pestaggio avvenuto in viale Gorizia, zona Darsena. L'allarme ...