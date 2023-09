Milan | tegola per Pioli | salta il derby

(Di venerdì 15 settembre 2023) Brutte notizie per quanto riguarda ile Stefano. Un calciatore, infatti, è stato fermato da un infortunio e non giocherà il. Ci avviciniamo sempre di più a Inter-, una sfida non come le altre visto che mette in palio la vetta della classifica solitaria. E’ vero che siamo ancora alla quarta giornata e il campionato è lungo, ma riuscire a continuare la propria striscia di vittorie in un match così delicato potrebbe dare una carica maggiore per il resto del campionato. Brutte notizie perla sfida – Notizie.com – © LapresseIl, però, si avvicina a questa sfida con diverse incertezze e due assenze certe. Se di Tomori lo si sapeva perché squalificato, oggiha avuto la conferma che un altro calciatore non potrà ...

per il Milan di Stefano Pioli. Il difensore Pierre Kalulu, secondo quanto raccontato da Sky Sport, ha riportato una piccola lesione al retto femorale della coscia sinistra la cui evoluzione ... Milano si prepara, il quinto derby del 2023 è ormai alle porte. E per il Milan è caccia al riscatto dopo la sconfitta nei quattro precedenti tra Supercoppa, campionato e ...

Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli, in vista della sfida contro l'Inter per domani. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Pierre Kalulu si è infatti sottoposto a una nuova ... Tegola Milan, salta il derby per infortunio (LaPresse) – stopandgoal.net Non poteva esserci dunque tempismo peggiore se non questo di iniziare a riempire l'infermeria, ma il Milan non è nuovo a ... Ore 9:40 – Gerry Cardinale ha rilasciato un'intervista a un media italiano per la prima volta. Domani su 7, supplemento de Il Corriere della Sera, uscirà un'esclusiva del proprietario del Milan.