Milan | salta il ritorno di Tonali a San Siro Howe | 'Ha sentito tirare la coscia | ora non ci pensiamo'

Il difensore rossonerola stracittadina di domani Ildovrà fare a meno di Pierre Kalulu nel derby di domani, 15 settembre, contro l'Inter padrona di casa nel match della quarta giornata della Serie A 2023 - 2024.Ilne perde un altro per infortunio in vista del derby, ora è ufficiale: lesione al retto femorale della coscia sinistraNon ha pace Stefano Pioli nell'avvicinamento al derby di Milano, con i ...... che lo ha costretto a saltare la sfida contro il. E perché il belga, dopo i 19 minuti ... Roma, Pellegrinil'Empoli, torna Mancini Contro i toscani non ci sarà invece Lorenzo Pellegrini . ...Lione, c'è Fabio Grosso per la panchina Nelle ultime ore si era fatto strada il nome di Gennaro Gattuso, ex allenatore die Napoli; ora invece pare che la candidatura principale per la panchina ...

Milan, l'esito degli esami di Kalulu: salta il derby Fantacalcio ®

Milan, tegola Kalulu: salta il derby Le ultime sull’infortunio dopo gli esami Calcio in Pillole

Mancano solo 24 ore al primo big match di questo inizio di stagione. Sabato 16 settebre, alle ore 18:00, l'Inter "ospiterà" il Milan a San Siro. Entrambe le squadre… Leggi ...Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli, in vista della sfida contro l'Inter per domani. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW , Pierre Kalulu si è infatti sottoposto a una nuova risonan ...Tegola per Pioli e tutto il Milan, considerato che uno dei giocatori chiave del diavolo salterà il derby per infortunio.